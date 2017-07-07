Страны БРИКС выступили против протекционизма в торговле

Страны-члены БРИКС заявили о неприемлемости протекционизма в международной торговле и призвали мировое сообщество к выполнению Парижского соглашения об изменении климата.

"Мы решительно выступаем за то, чтобы многосторонняя торговая система основывалась на четких правилах, была прозрачной, недискриминационной, открытой и инклюзивной, за обеспечение соблюдения действующих правил и обязательств в рамках ВТО, и не приемлем протекционизм", - говорится в коммюнике по итогам неформальной встречи лидеров стран БРИКС "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.

Лидеры стран БРИКС также призвали участников министерской конференции ВТО, которая состоится в этом году в Аргентине, добиться положительных результатов в целях совершенствования многосторонней торговой системы.

Лидеры БРИКС, среди которых и президент РФ Владимир Путин, приветствовали вклад Нового банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС в обеспечении международной финансовой стабильности и устойчивого развития.

Они также призвали международное сообщество "к совместному выполнению Парижского соглашения об изменении климата в соответствии с принципами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая такие принципы, как равенство и общая, но дифференцированная ответственность, а также соответствующие возможности с учетом положения дел в стране".

Лидеры БРИКС призвали международное сообщество к выполнению обязательств по оказанию финансовой и технической помощи развивающимся странам в урегулировании их проблем, связанных с изменением климата.

"Крупнейшие развитие страны существенно отошли от своих обещаний о торговле, изменениях климата и других вопросах", - заявил в Гамбурге председатель КНР Си Цзиньпин, также председательствующий в настоящее время в группе БРИКС.

"Тем важнее для стран БРИКС усилить координирование политики, говорить в один голос, чтобы направить мировую экономику в правильную сторону", - считает глава китайского государства.