Земельный банк "Кернела" превысил 600 тыс. га

Земельный банк агрохолдинга "Кернел", одного из крупнейших в Украине, после покупки агрохолдингов "Украинские аграрные инвестиции" (УАИ) и "Агро Инвест Украина" составил более 600 тыс. га.

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи, "Кернел" завершил реализацию стратегии по увеличению земельного банка.

В июне "Кернел" завершил сделку по приобретению УАИ с зембанком более 190 тыс. га и мощностями по хранению около 200 тыс. тонн зерна. В июле "Кернел" купил "Агро Инвест Украина" с зембанком более 27,5 тыс. га и мощностями по хранению сельхозкультур около 170 тыс. тонн.

"УАИ управляет одним из крупнейших земельных банков вблизи существующих активов "Кернела". Относительно сделки с "Агро Инвест Украина", то наша главная цель была приобретение хранилищ, которые нужны были в этих регионах после расширения земельного банка. Мы добавили более 170 тыс. тонн современных зернохранилищ, сэкономив два года, чтобы построить подобную инфраструктуру с нуля", - цитируется в сообщении директор агробизнеса компании Евгений Осипов.

По его словам, "Кернел" в дальнейшем сосредоточится на интеграции приобретенных активов, чтобы улучшить их операционную эффективность согласно стандартам компании.

Как сообщалось, "Кернел" купил "Агро Инвест Украина" за $43,3 млн, УАИ - за $155 млн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.

С 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).