Китайская CHEC начнет дноуглубительные работы в порту Южный в середине июля

Китайская компания China Harbour Engineering Сompany Ltd. (CHEC), которая выиграла тендер на дноуглубление в порту "Южный", уже направила первые суда для выполнения работ, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В середине июля начнутся работы и продлятся до конца марта 2018 года", - написал он на своей странице в сети Facebook.

"Кто забыл, напоминаю: мы отменили тендер на 1 млрд грн, на котором выбрали более чем сомнительную компанию, объявили новый. Победителем стала китайская компания, которая входит в ТОП-5 мира, экономия на двух тендерах на дноуглубление составила более 400 млн грн, суда уже в Украине", - констатировал министр.

Как сообщалось, Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) 18 мая 2017 года подписало контракт с CHEC на проведение дноуглубительных работ в порту "Южный". По условиям контракта, подрядчик проведет увеличение глубин подходного канала с 16 до 19 метров, создаст операционную акваторию глубиной 16 м возле причалов №23-25. Бюджет проекта составляет 1,065 млрд грн.

Кроме того, 25 мая АМПУ подписала второй контракт с China Harbour Engineering Сompany Ltd. на проведение реконструкции морского подходного канала в "Южном". По условиям этого контракта, CHEC осуществит дноуглубление морского подходного канала и операционной акватории причалов № 5 и № 6 морского порта "Южный" с 19 м до 21 м, также планируется расширить морской подходной канал со 140 м до 210 м - 230 м.

Планируемый объем дноуглубительных работ составляет 3,5 млн куб. метров. Стоимость составит 586 млн грн.

Основанная в 1980 году, China Harbor Engineering Company Ltd. (CHEC) является дочерней компанией China Communications Construction Company Ltd (CCCC), имеет более 60 филиалов в более чем 80 странах мира. Компания на сегодня реализует проекты стоимостью $10 млрд, насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

Портфель одного из ведущих в мире инвестиционно-строительного холдинга CHEC включает, в частности, судостроение, дноуглубительные работы и рекультивацию, дороги и мосты, железные дороги, аэропорты, сборку оборудования.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".