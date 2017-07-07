ФГВФЛ 10 июня предложит акции "Центрэнерго" и "Укрнафты" на УБ по сниженным ценам

ООО "Инвестиционный капитал Украины" (ICU) по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 10 июля на открытых торгах "Украинской биржи" повторно выставит на продажу пакеты акций "Укрнафты" и "Центрэнерго" по сниженной на 10% цене, которые учитываются на балансе банка "Форум".

Как указано в сообщении биржи, акции "Укрнафты" выставляются на продажу по стартовой цене 294,03 грн, "Центрэнерго" – 9,31 грн за штуку, а общая стоимость пакетов составляет соответственно 3,426 млн грн и 1,858 млн грн.

Как отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава правления "Украинской биржи" Олег Ткаченко, новая цена акций "Центрэнерго" на этих торгах ниже биржевых котировок на их покупку, составлявших на закрытие торгов 6 июля 10,505 грн.

По его словам, это обстоятельство вызывает интерес со стороны потенциальных покупателей. Поэтому глава биржи надеется на успешные торги 10 июля. Он напомнил, что гарантийный взнос в размере 5% стоимости пакетов биржа принимает до 15:00 пятницы.

Что касается акций "Укрнафты", то их биржевые котировки существенно ниже стартовой цены на торгах ФГВФЛ – 118,8-119,9 грн за штуку.

Согласно информации биржи, первые безуспешные торги этими пакетами прошли 23 июня, а третьи, в случае провала ближайших, назначены на 24 июля. Цена акций на них будет снижена еще на 11,1%.

В случае "Укрнафты" цена их реализации ICU по заказу ФГВФЛ приблизится к нынешней биржевой лишь на 7-м торгах 18 сентября – 130,68 грн, а опустится ниже текущих котировок только на 8-м торгах 2 октября – 98,01 грн.

Как сообщалось, ранее ФГВФЛ продавал лишь акции платежных систем Mastercard Inc. и Visa Inc. (обе – США), принадлежавшие признанным неплатежеспособными банкам. В частности, в сентябре прошлого года Фонд выставлял на Нью-Йоркской фондовой бирже принадлежавшие банку "Надра" акции Mastercard за 85,84 млн грн. и акции Visa за 120,41 млн грн.