"Нибулон" рассчитывает до сентября восстановить пострадавший от урагана элеватор

Работа элеваторного комплекса филиала "Золотоношская" ООО СП "Нибулон", пострадавшего в результате урагана 1 июля, будет возобновлена через два месяца.

"Эпицентр урагана находился на территории нашего предприятия не более 5 минут, но прошелся по металлическим емкостям дважды, и этого оказалось достаточно, чтобы, как уже писали СМИ, сорвать некоторые из них и отбросить на несколько метров на железнодорожный путь ст. "Пальмира" Одесской железной дороги, проходит рядом с территорией нашего предприятия", - цитируется в сообщении гендиректор компании Алексей Вадатурский.

По его словам, незаполненные металлические емкости для хранения сельхозпродукции, которые на тот момент были уже подготовлены к приему зерна нового урожая, получили значительные повреждения и частично разрушены.

В результате, движение грузовых и пассажирских поездов на отрезке линии ст. Гребенка - ст. им. Тараса Шевченко было приостановлено. После проведения восстановительных работ, ориентировочно через 10 часов, движение было восстановлено.

По мнению гендиректора "Нибулона", если бы металлические емкости были заполнены зерном, таких повреждений и разрушений они бы не потерпели.

Согласно сообщению на сайте компании, все зерно, которое хранилось в то время на предприятии, не повреждено. Сейчас, сельхозпродукция отгружается железнодорожным транспортом и перемещается на другие терминалы компании для дальнейшего ее экспорта согласно графику.

Имущество предприятия застраховано, сейчас сотрудники "Нибулона" работают вместе со специалистами страховой компании по вопросам оценки ущерба и его возмещения.

"Для нашей компании такое событие стало еще одним вызовом. Но в течение двух месяцев предприятие будет восстановлено и будет работать в штатном режиме. Более того, мы его еще и модернизируем и внедрим новые технологии, которых здесь не было раньше, ведь филиал был построен почти десять лет назад", - отметил А.Вадатурский.

Он сообщил, что сельхозтоваропроизводители, которые поставляют свою продукцию на этот элеватор, отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации, и будут доставлять зерно на другие терминалы компании, расположенные в этом регионе.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га, владеет и управляет второй по величине сетью внутренних элеваторов и речных терминалов, морским терминалом в Николаеве. Компания экспортирует преимущественно кукурузу, пшеницу и ячмень в более чем 20 стран мира. Ежегодный объем экспорта достигает 4,5 млн тонн.