"Метинвест" не намерен приобретать ДМК у ИСД, но готов к переговорам о реструктуризации задолженности

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" не планирует и не ведет переговоров о приобретении Днепровского металлургического комбината (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), но готова к достижению договоренностей о реструктуризации задолженности предприятия.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в отрасли, никаких планов по покупке ДМК у "Метинвеста" нет.

В свою очередь один из крупных собственников "ИСД", контрольный пакет акций которой принадлежит российским акционерам, народный депутат Сергей Тарута в ходе встречи с представителями профсоюзного и рабочего актива ДМК, которая состоялась 4 июля, заявил, что информация о продаже ДМК "Метинвесту" не соответствует действительности.

"Насколько мне известно, данные слухи неправдивы. На сегодня действительно ведутся переговоры с руководством "Метинвеста", перед которым у ДМК есть крупная задолженность. Этот диалог не касается продажи комбината, а наоборот, восстановления его деятельности. Долг ДМК перед "Метинвестом" планируют структурировать, чтобы в дальнейшем компания не блокировала работу комбината, а наоборот, осуществляла поставки сырья", - сказал С.Тарута, которого цитирует местный сайт www.5692.com.ua.

При этом народный депутат отметил, что он готов помогать в возобновлении работы ДМК, считая причиной его остановки блокаду ж/д сообщения НКТ с подконтрольными Украине территориями.

"Блокада, инициированная украинскими "а-ля-патриотами", привела к остановке не только Алчевска (Алчевского меткомбината, также входящего в "ИСД" - ИФ), но и нашего родного комбината. Считаю, что блокада – преступление. Есть акционеры, которые должны решать данную проблему, но у них не получилось. Я согласился помочь и главная моя задача – запуск ДМК. У предприятия сейчас достаточно серьезные проблемы: груз кредиторов и многочисленные судебные процессы", - констатировал С.Тарута.

По его словам, для решения этих проблем необходимо подойти комплексно: провести переговоры с акционерами, поставщиками сырья и коммунальных услуг.

Парламентарий добавил, что у него в ближайшую неделю запланированы встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и вице-премьером- министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

В тоже время С.Тарута признал, что у ДМК нет средств для оплаты работ всем поставщикам и запуска комбината, поэтому необходимо провести сложные переговоры и восстановить доверие к менеджменту ДМК. Для этого нардеп считает необходимым провести переговоры с самыми крупными кредиторами.

В тоже время С.Тарута отметил, что российские акционеры отстранились от решения проблем ДМК.

"Начиная с марта 2014 года, я с ними не общался по политическим мотивам. Трех месяцев, пока ДМК находится на простое, было вполне достаточно для принятия конкретных решений и действий. Мы видим, что часть российских акционеров отстранилась от решения проблемы, и мы, соответственно, должны самостоятельно инициировать переговоры", - полагает С.Тарута, которого цитирует издание.

Как сообщал генеральный директор ДМК Вячеслав Мосьпан в ходе совместного совещания администрации ДМК и профсоюзного актива комбината, для запуска производства предприятия с работой трех доменных печей с положительной рентабельностью необходимо одноразово $150 млн.

ДМК в последнее время работал на 25-30% мощности из-за отсутствия кокса и оборотных средств. 30 марта 2017 года были изданы приказы №305 "О работе комбината в условиях остановки основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината" из-за острой нехватки оборотных средств и отсутствия сырья для работы.

При этом на комбинате заявляли, что после возмещения НДС в размере 1,2 млрд грн ДМК возобновит работу. Государственная казначейская служба сообщила, что в апреле текущего года ДМК было возмещено 1 млрд 204,6 млн грн, в марте - 647,8 млн грн. Однако до настоящего момента предприятие простаивает.

ДМК в 2016 году сократил выпуск проката на 16% по сравнению с 2015 годом - до 1,960 млн тонн, стали - на 15,4%, до 1,967 млн тонн, чугуна - на 13,8%, до 1,945 млн тонн.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.