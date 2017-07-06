Нацкомфинуслуг разработала изменения в правила формирования резервов по страхованию гражданской ответственности за ядерный ущерб

В случае выхода страховщика из Ядерного страхового пула (ЯСП) сформированный резерв катастроф по обязательному страхованию гражданской ответственности за ядерный ущерб может быть расформирован равными частями ежегодно в течение 10 текущих лет.

Такая норма закреплена в обнародованном на сайте Нацкомфинуслуг проекте распоряжения "Об утверждении изменений в Порядок и правила формирования, размещения и учета страховых резервов по обязательному страхованию гражданской ответственности за ядерный ущерб ".

Регулятор также предлагает закрепить норму в соответствии, с которой учет технических резервов по данному виду страхования осуществляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

При размещении средств страховых резервов страховщиком выполняются требования к качеству и диверсификации активов, установленные Положением об обязательных критериях и нормативах достаточности, диверсификации и качества активов страховщика, утвержденным распоряжением Нацкомфинуслуг 23 февраля 2016 ? 396.

Также отмечается, что резерв убытков, которые возникли, но не заявленные рассчитывается как сумма произведений следующих коэффициентов на заработанные премии за указанный год страхования:

Первый год страхования диапазон коэффициентов от 28% до 70%, второй- от 22% до 55%, третий- от 20% до 50%, четвертый от 18% до 45%, пятый от 15% до 38%, шестой от 12% до 30%.. При этом 1-м (первым) годом страхования считается двенадцать месяцев, непосредственно предшествующих дате, на которую рассчитывается резерв убытков, 2-м (вторым) годом страхования - предварительные перед первым годом двенадцать месяцев и т.д.

Формирование резерва убытков, возникших, но не заявлены, может осуществляться страховщиком с начала календарного года с отражением этого в внутренний политике страховщика по формированию технических резервов и утверждается страховщиком в соответствии с Методикой формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни, утвержденной распоряжением Госфинуслуг от 17 декабря 2004 ? 3104.