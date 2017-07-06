Экономика

17:23 06.07.2017

Правительство готовит новый законопроект об использовании государственных ГРС - Кистион

Кабинет министров Украины готовит новый законопроект об использовании государственных газораспределительных сетей (ГРС), сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"Мы учли замечания парламентариев и наработали абсолютно новый законопроект. Им будут внесены изменения в три действующих закона Украины: о трубопроводном транспорте, рынке природного газа и управлении объектами государственной собственности", - написал он на своей Facebook-странице.

По его словам, документ будет вынесен на рассмотрение правительства на ближайшем его заседании.

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Интерфакс-Украина
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