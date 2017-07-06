В Украине отмечается рост спроса на рабочие профессии

В Украине растет спрос на рабочие профессии, констатирует директор по развитию сайта поиска работы Work.ua Сергей Марченко.

"На первой позиции - оператор АЗС. На 192% вырос спрос на эту специальность по сравнению с 2015 годом. Вырос спрос на грузчиков на 126%", - сообщил С.Марченко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его слова, в десятке ТОП-спроса соискателей такие специальности, как ассистент-стоматолог, администратор студии загара, разнорабочий, упаковщик, водитель погрузчика, горничная, посудомойщица.

"Среди этой десятки я пытался найти хотя бы одну специальность, которой надо учиться в ВУЗе, я не нашёл ее, к сожалению. С одной стороны это, наверное, грустно, а с другой стороны ...я давно говорил, что хороший водопроводчик зарабатывает больше, чем плохой юрист", - отметил С.Марченко.

По его словам, за последние 2,5 года наибольший спрос ощущается на специальности в сфере обслуживания. "В этом году 16% всех вакансий на сайте Work.ua размещены в разделе сфера обслуживания (в 2015 году - 10,57%)", - отметил С.Марченко.

Хедхантер также сообщил, что растёт спрос на рабочие специальности и производстве - на 47%. "В промышленности сейчас бум, по крайней мере, на рынке труда, туда активно нанимают, и мы надеемся, раз активно нанимают, то через год-два у нас будут результаты от этого найма", - подчеркнул С.Марченко.

Он отметил, что работодатели ищут специалистов на вакансии в таких сферах, как транспорт и автобизнес, логистика (склад), охрана и безопасность, гостиничный бизнес и туризм, розничная торговля, строительство и архитектура, телекоммуникации и связь.