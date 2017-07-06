Экономика

15:50 06.07.2017

Кабмин расширил перечень рисковых стран в рамках контроля над ТЦО

Правительство Украины в рамках контроля над трансфертным ценообразованием (ТЦО) утвердило перечень примерно из 25 стран, в которых действует около 90 различных организационно-правовых форм (ОПФ), позволяющих не платить налог на прибыль, в том числе с доходов, полученных за пределами этих государств, или не считаться их резидентами.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 4 июля, однако оно пока не опубликовано, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"Принятие указанного акта даст возможность признавать контролируемыми операции, осуществляемые с (такими) нерезидентами … контролируемыми для целей ТЦО", – говорится в пояснительной записке Минфина, имеющейся в распоряжении агентства.

Согласно ей, указанный перечень был сформирован на основании отчета ОЭСР о налогообложении партнерств и информационных баз Международного бюро по фискальной документации (IBFD Country Survey).

В соответствии с проектом постановления, имеющимся в распоряжении агентства, в список включены отдельные ОПФ в 26 странах (территориях), в частности, в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Израиле, Италии, Канаде, Южной Корее, Люксембурге.

В него также вошли ряд ОПФ на Маврикии, Мальте, в Нидерландах, Германии, ОАЭ, Польше, Сингапуре, Словакии, США (штаты Делавэр, Калифорния, Невада, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Техас, Флорида), Франции, Чехии, Швейцарии и Японии.

"Операции с контрагентами, соответствующими требованиям утвержденного списка ОПФ, признаются контролируемыми с даты его официального опубликования. Это означает, что уже в 2017 году количество контролируемых операций, которые осуществляет ваша компания, может существенно увеличиться", – прокомментировал руководитель группы трансфертного ценообразования KPMG в Украине Константин Карпушин в рассылке клиентам.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года правительство Украины исключило Швейцарию, Грузию, Мальту, Ливан, ОАЭ, Сингапур, Марокко, Люксембург, Ямайку и Гваделупу из перечня рисковых для трансфертного ценообразования.

Ранее в мае того же года Кабмин внес Австрию, Туркменистан, Особый административный район Китая Гонконг и Ниуэ, в перечень стран, операции с которыми подлежат контролю в рамках ТЦО, но одновременно исключил Албанию. Однако затем на базе ноты Австрии с 1 августа 2015 года эта страна была исключена из указанного перечня, а общее количество стран (территорий) в нем сократилось до 75, а после сентябрьского распоряжения - до 65.

В Украине с 1 сентября 2013 году вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании". Согласно ему, правила ТЦО применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 процентных пунктов и более).

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