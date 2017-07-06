Минобороны упростит требования для участия частных оборонных компаний в программе импортозамещения в ОПК

Министерство обороны поддержало предложение Ассоциации производителей вооружения и военной техники (ВВТ) Украины по упрощению порядка допуска частных оборонных компаний к участию в программе импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), сообщила пресс-служба ассоциации в четверг.

Как отмечается в сообщении, по итогам обсуждения данного вопроса в ходе встречи представителей ассоциации с руководством управления военного представительства Минобороны, достигнута договоренность о совместном формировании нового порядка участия предприятий частного сегмента ОПК в программе импортозамещения.

Представители ассоциации подчеркнули, что действующая на сегодняшний день "система требований для оборонных предприятий со стороны заказчика имеет значительный уровень бюрократизации", что ограничивает возможности участия частных оборонных компаний в решении масштабной задачи импортозамещения российских комплектующих в оборонном производстве и перевооружении армии.

По данным ассоциации, общее количество деталей и комплектующих из основной номенклатуры, требующих сегодня импортозамещения, составляет около 20 тыс. В числе наиболее зависимых от российских комплектующих сегментов ОПК в ассоциации выделяют средства РЭБ и связи, а также средства ПВО.

Ассоциация производителей ВВТ Украины создана в марте 2017 года. В составе объединения - частные предприятия ОПК, обеспечивающие украинскую армию в том числе, бронетехникой, средствами ПВО, РЭБ, БПЛА. В числе основных задач организации - реформа законодательства в сфере регулирования украинского ОПК, упрощение механизмов экспортного контроля для частных оборонных предприятий, создание конкурентных условий на украинском рынке вооружений.

По данным украинского военного ведомства, в 2016 году в структуре исполнителей гособоронзаказа около 50% составили частные оборонные компании.