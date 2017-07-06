Саудовская Аравия отменила запрет на импорт украинской продукции птицеводства

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила сообщение от посольства Саудовской Аравии в Украине об отмене временного запрета при импорте продукции птицеводства.

Согласно пресс-релизу Госпродпотребслужбы в четверг, Саудовская организация продовольствия и медикаментов приняла решение об отмене запрета на импорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства и производных продуктов из Украины.

Основанием для принятия указанного решения стал отчет, направленный в Международное эпизоотическое бюро от 14 мая 2017 года, об отсутствии на территории Украины высокопатогенного гриппа птицы.