Экономика

13:43 06.07.2017

Саудовская Аравия отменила запрет на импорт украинской продукции птицеводства

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила сообщение от посольства Саудовской Аравии в Украине об отмене временного запрета при импорте продукции птицеводства.

Согласно пресс-релизу Госпродпотребслужбы в четверг, Саудовская организация продовольствия и медикаментов приняла решение об отмене запрета на импорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства и производных продуктов из Украины.

Основанием для принятия указанного решения стал отчет, направленный в Международное эпизоотическое бюро от 14 мая 2017 года, об отсутствии на территории Украины высокопатогенного гриппа птицы.

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Интерфакс-Украина
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