Рост ВВП наиболее развитых стран в I квартале замедлился до 0,5%

Реальный ВВП с экономической точки зрения стран мира в первом квартале 2017 года увеличился на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, темпы экономического подъема замедлились по сравнению с 0,7%, зафиксированными в четвертом квартале прошлого года.

Частное потребление добавило 0,2 процентного пункта (п.п.) к росту ВВП в первом квартале (0,5 п.п. в предыдущем квартале), капиталовложения компаний - 0,2 п.п. против 0,3 п.п. в октябре-декабре.

Ослабление роста в январе-марте было отмечено в двух странах G7 - в Великобритании (до 0,2% с 0,7%) и в США (до 0,4% с 0,5%).

Экономический подъем ускорился в Канаде (до 0,9% с 0,7%), в Германии (до 0,6% с 0,4%) и в Италии (до 0,4% с 0,3%). Во Франции темпы роста остались на уровне 0,5%, в Японии - 0,3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.