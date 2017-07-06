Экономика

13:21 06.07.2017

Airbus получил заказ от китайской компании на 140 самолетов

Европейский авиастроительный концерн Airbus подписал соглашение с китайской госкорпорацией China Aviation Supplies Holding Co., предусматривающее поставку 140 самолетов A320 и A350 общей стоимостью $22,8 млрд по ценам каталога. По условиям соглашения, подписанного в рамках визита в Германию председателя КНР Си Цзиньпина, Airbus поставит в Китай 100 самолетов A320 и 40 самолетов A350.

China Aviation распределит самолеты между авиакомпаниями в течение пяти-шести лет, говорится в заявлении Airbus. "Китай является одним из наиболее важных для авиации рынков в настоящее время", - заявил главный исполнительный директор Airbus Том Эндерс.

Он отметил, что стороны продолжают переговоры, обсуждая условия поставок в Китай самолетов A380, самых крупных в мире пассажирских авиалайнеров. Airbus оценивает спрос на эти самолеты в регионе в 100 штук, добавил Эндерс.

По оценкам экспертов, Китай может опередить США и стать крупнейшим мировым авиарынком к 2024 году. Основной конкурент Airbus - американский авиаконцерн Boeing оценивает спрос в КНР на период до 2035 года на уровне 6,810 тыс. самолетов. Спрос на авиаперевозки в Китае, по оценкам Boeing, будет повышаться в среднем на 6,1% в год в следующие два десятилетия.

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