Акциз на алкоголь кормит нелегальный рынок и негативно отражается на поступлениях в госбюджет - Виталий Гудзенко

В рамках работы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики депутаты ВРУ, пришли к неожиданному выводу: увеличение акцизов на алкоголь никак не отражается на поступлениях в госбюджет. Об этом сообщил нардеп БПП Виталий Гудзенко.

Комитетом был проведен анализ повышения ставок акцизного налога с 2011 по 2017 годы и его влияние на объемы производства. Всего за 6 лет акцизы на алкоголь выросли на 300%. При этом ранее повышения были постепенными, но за последние три года (2014-2017) ставки вросли на 110% с 56,42 грн до 126,96 грн за литр спирта. «Логично было бы ожидать такого же резкого роста поступлений в бюджет страны, но в сфере алкогольных акцизов простая математика не работает. Хочу заметить, что производители алкогольных напитков и профильные ассоциации неоднократно публично заявляли, что при росте ставок пополнения бюджета не происходит», - комментирует Виталий Гудзенко.

По данным Государственной фискальной службы – уплата акцизного налога производителями водки в течение последних пяти лет составляет около 5 млрд грн в год независимо от повышения ставок акцизного налога.

Вместе с тем растет "теневой сектор". Это подтверждается сокращением объемов легального производства водки, а также неутешительной статистикой МОЗ – с 2011 года жертвами отравлений алкоголем стали более 92 тысяч человек. Регулярные проверки налоговой милицией в 90% случаев фиксируют нарушения в обороте алкоголя. По данным ГФС при проверке 42 тысяч точек продажи алкоголя более 38 тысяч работают, нарушая законодательство.

Ежегодно легальный рынок алкоголя сокращается, тем не менее растет количество производителей – в 2017 выдано 299 лицензий на производство алкоголя (стоимость 500 тыс. грн). Это говорит только об одном – на полу-легальных заводах разливают суррогат. Если в 2011 году в Украине официально производилось 33 млн дал водки и ликеро-водочной продукции, то в прошлом году эта цифра уменьшилась почти вдвое и составила около 16 млн дал. Это значит, что больше половины алкогольного рынка находится в тени, там же находятся еще 5 млрд грн налоговых поступлений.

Рост нелегального рынка, а вместе с ними количество отравлений от суррогата будут продолжать увеличиваться. Поэтому повышать ставку акцизов на алкоголь ближайшие несколько лет не имеет смысла. Более того, Виталий Гудзенко уверен, что в нынешних условиях необходимо пересмотреть существующие ставки акциза и ужесточить борьбу с нелегальным оборотом алкоголя.