Украина в I полугодии увеличила транзит нефти в Европу на 5%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-июне 2017 года увеличился на 5% (на 320,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 6 млн 797,3 тыс. тонн.

По данным ПАО "Укртранснафта", объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в январе-июне 2017 года составил 948,8 тыс. тонн, что на 34,8% (на 244,7 тыс. тонн) больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Таким образом, в январе-июне-2017 доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (7 млн 746,1 тыс. тонн) составила 87,8%, а доля перекачки на НПЗ Украины – 12,2%.

В июне 2017 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом увеличился на 2% (на 24,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 1 млн 242,7 тыс. тонн, а транспортировка на НПЗ страны – на 54,6% (на 66,2 тыс. тонн) – до 187,5 тыс. тонн.

Рост поставок внутри страны связан с возобновлением с 10 марта-2017 работы участка Одесса-Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес ПАО "Укртатнафта".

Так, по итогам первого полугодия из Одессы в Кременчуг транспортировано 280 тыс. тонн нефти азербайджанской нефти, в т.ч. в июне – 72,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, транзит нефти через Украину по трубопроводному транспорту в Европу в 2016 году сократился на 8,8% (на 1 млн 331,3 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 13 млн 822,2 тыс. тонн, а транспортировка нефти НПЗ страны – на 12,5% (на 200,8 тыс. тонн), до 1,406 млн тонн.

"Укртранснафта" в 2016 году снизила чистую прибыль на 5,6% (на 90,682 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 1 млрд 519,285 млн грн, тогда как чистый доход увеличился на 5,2% (на 174,744 млн грн) – до 3 млрд 504,625 млн грн

В структуре выручки 3 млрд 336,433 млн грн было получено от транзита нефти, 113,642 млн грн – от поставки на НПЗ Украины, 54,55 млн грн – от других видов деятельности.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.