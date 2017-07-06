Глава Одесской ОГА хочет вернуть на региональную таможню импортеров овощей и фруктов

Глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Степанов хочет вернуть на Одесскую таможню предпринимателей, который занимаются импортом овощей и фруктов.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, этот вопрос он, а также бизнесмены и представители контролирующих и правоохранительных органов обсудили в ходе встречи в среду.

"Если мы вернем предпринимателей на таможенное оформление в Одесский регион, показатели бюджета возрастут. Дополнительно 100 млн грн. мы будем получать ежемесячно. А это, согласно эксперименту (о перечислении 50% от сверхдоходов таможни на ремонт дорог – ИФ), 50 млн грн на ремонт дорог в области. Мы хотим создать благоприятные условия растаможивания груза для бизнеса", - приводит пресс-служба слова руководителя Одесской таможни Александра Власова.

По данным Одесской ОГА, на сегодняшний день 30% предпринимателей, которые импортируют в Украину овощи и фрукты, растаможивают груз в Одесском регионе, 70% выбирают таможни других областей.

Такую ситуацию бизнесмены объясняют действиями контролирующих органов, которые в обязательном порядке берут продукцию на экспертизу, и контейнеры стоят, а фрукты и овощи портятся. Также предприниматели отмечают, если продукция имеет карантинный сертификат другой страны, все равно повторно экспертиза проводится на нашей таможне.

М.Степанов пообещал обратиться к народным депутатам, чтобы внести изменения в нормативно-правовую базу и законодательство, что позволит признавать карантинные сертификаты других стран и отменить 100% контроль.

"Я уверен, что мы это изменим", - заключил М.Степанов.