Экономика

10:44 06.07.2017

"Укрзализныця" рассчитывает на объективность расследования дела по договору аренды земли

ПАО "Укрзализныця" содействует в проведении следственных действий в рамках уголовного производства в отношении договора аренды земли в пгт Песковка.

Как сообщила пресс-служба ПАО, в настоящее время следователи прокуратуры Киева и представители СБУ проводят обыски в административном здании и ряде структурных подразделений общества. Им предоставлен доступ в помещения и документов.

"ПАО "Укрзализныця" ведет курс на очищение от коррупции и не покрывает работников, которые своими незаконными действиями могли причинить материальный ущерб и значительные репутационные рисков компании", - заявляет его пресс-служба.

Обыски проводятся в соответствии с постановлением Днепровского райсуда Киева. Руководителей нескольких департаментов подозревают в сговоре относительно договора аренды земельного участка в пгт Песковка.

ПАО "Укрзализныця" надеется на объективность расследования уголовного производства от 15 марта 2017 года и обращает внимание на то обстоятельство, что подозреваемый в заговоре заместитель начальника юридического департамента ОАО "Укрзализныця" назначен на эту должность только 1 июня 2017 года, до этого вообще не работал в сфере железнодорожного транспорта.

Как сообщалось, со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко, два должностных лица "Укрзализныця" задержаны за вымогательство $150 тыс.

"Снова "Укрзализныця". За вымогательство взятки в 150 тыс. долларов задержан начальник департамента имущественных и земельных ресурсов А.Тимошенко и заместитель начальника юридического департамента А.Ященко. Идут обыски", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

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