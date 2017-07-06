Цены на нефть растут после резкого падения накануне

Цены на нефть растут в четверг после резкого падения по итогам предыдущей сессии, ставшего максимальным за месяц.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 кв поднялась на $0,32 (0,67%) - до $48,11 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на $1,82 (3,67%) - до $47,79 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,3 (0,66%) - до $45,43 за баррель. Контракт подешевел на $1,94 (4,12%) - до $45,13 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Для WTI падение цены в среду стало первым после восьми сессий роста - самого длительного периода непрерывного подъема с 2010 года. Во вторник, когда Brent завершила сессию слабым снижением, торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Падению цен на нефть в среду способствовали данные об увеличении добычи в странах ОПЕК, а также информация о том, что Россия не готова пойти на дальнейшее сокращение добычи, пишет MarketWatch.

В июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, предусматривающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года.

По словам источников, еще большее снижение добычи может послать рынкам неверный сигнал, который может быть интерпретирован как опасения, что текущего соглашения недостаточно для поддержки цен на топливо.

"Вслед за мощным ралли в течение восьми сессий рынок был остановлен новостями, не имеющими отношения к США, - отмечает глава отдела анализа сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. - Это новости об увеличении добычи странами ОПЕК, а также о нежелании России сокращать добычу в дальнейшем".