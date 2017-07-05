Аэропорт "Борисполь" подписал договор с Ryanair и направил его в офис лоу-коста

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, 5 июля со своей стороны подписал договор с крупнейшей европейской лоу-кост авиакомпанией Ryanair и отправил в главный офис авиакомпании, сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

"Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором. Договор согласован всеми службами аэропорта, и, что очень важно, внешними аудиторами, которые визируют все исходящие финансовые документы и договоры", - написал он на своей странице в сети Facebook.

П.Рябикин подчеркнул, что переговоры между авиакомпанией и аэропортом это всегда процесс достижения компромисса на основе взаимного экономического интереса, и чем меньше при этом политики, тем легче такой компромисс найти.

"Все ли желания Ryanair отображены в контракте? Большинство, но не все. В частности на направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется, поскольку это направление для аэропорта "Борисполь" новым не является", - сообщил глава аэропорта.

Как сообщалось, Ryanair заявил о намерении в текущем году запустить рейсы по четырем направлениям из Киева и семи из Львова.

По словам коммерческого директора компании Дэвида О'Брайена из Киева будут запущены рейсы в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм. В целом планируется 15 рейсов неделю на указанных направлениях. Из Львова Ryanair полетит в Лондон, Эйндховен, Берлин и Мемминген, Краков, Вроцлав, Будапешт.

Как отмечал Д.О'Брайен, рейсы из Львова в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт и, Мемминген будут осуществляться два раза в неделю, в Краков и Вроцлав – три раза неделю. Рейсы из Киева в Эйндховен и Манчестер будут выполняться три раза в неделю, Стокгольм - четыре, Лондон - пять раз в неделю. В целом компания намерена перевозить из Киева и Львова по 250 тыс. пассажиров ежегодно. Украина станет 34-й страной в сети компании.

Аэропорт "Борисполь" в свою очередь разработал программу по удешевлению авиабилетов за счет скидок к аэропортовым сборам.

Система предоставления скидок имеет целью удешевление авиаперевозок, расширение сети маршрутов, увеличение доли транзитных пассажиров, рост объемов перевозок и доходов аэропорта, привлечение бюджетных перевозчиков. Предлагается устанавливать для новых международных рейсов скидку к сбору за взлет-посадку и пассажирскому сбору в первый год - 80%, второй - 60%, третий - 40% и четвертый - 20%. Помимо того, предлагается 80% скидки за транзитного пассажира.

Скидка на пассажирский сбор будет применяться пропорционально размеру прироста пассажиропотока от 100 тыс. чел.

П.Рябикин отмечал, что аэропорт подготовил новую публичную оферту для перевозчиков, и подчеркнул, что одним из ее требований будет обязательное отображение скидки, предоставленной аэропортом, в конечной цене билета.

Он также подчеркивал, что Ryanair получит желаемые скидки по сборам на новых для "Борисполя" направлениях.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.