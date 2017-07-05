АИС начала импортировать б/у электромобили из США

Крупный украинский автомобильный холдинг Группа компаний (ГК) "АИС" выходит на рынок электромобилей, импортированных из США, сообщается в пресс-релизе компании.

"В связи с растущим спросом на электромобили и стремительным развитием сетей электрозаправок в Украине, компания "АИС Маркет", торгово-сервисное предприятие ГК АИС, специализирующееся на продаже и сервисном обслуживании автомобилей с пробегом, начала импортировать электромобили Nissan Leaf", - отмечается в сообщении

По оценке компании, за счет высоких ходовых качеств и динамических характеристик Nissan Leaf сегодня наиболее полярный и востребованный электромобиль в Украине.

"АИС поставляет электромобили Nissan Leaf с подтвержденной сервисной историей обслуживания, ранее не участвовавшие в ДТП и с минимально возможным пробегом для автомобилей возрастом 3-5 лет", - уточняется в пресс-релизе.

Импортированные АИС автомобили прошли сертификацию в Украине, полную таможенную очистку, предпродажную подготовку. Их цена стартует с 299 тыс. грн (цена авто 2013 г.в. с пробегом 70 тыс. км по состоянию на 5 июля, она может быть изменена с изменением обменного курса гривни к валюте закупки, а также в случае изменения коммерческой политики продавца).

"Nissan Leaf оснащены опциями, доступными далеко не во всех автомобилях в базовой комплектации: климат и круиз контролем, подогревом сидений, а также портами быстрой зарядки, что позволяет зарядить аккумуляторную батарею на 80% всего за полчаса", - сообщается в пресс-релизе.

"АИС Маркет" также предоставляет покупателю возможность приобрести авто в кредит или лизинг, гарантию легальности, юридической чистоты, подтвержденного пробега и технического состояния автомобиля, бесплатный сервис Ассистанс, возможность приобретения страхового полиса КАСКО, ОСАГО.

Также возможно приобретение автомобиля в трейд-ин.

Оператор автомобильных услуг ГК "АИС" работает с 1992 года. Его доля на украинском авторынке в 2014 году оценивалась в 14%. Основной бизнес компании - услуги по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей (новых, бывших в эксплуатации) и запасных частей.

Группа предлагает клиентам 17 автомобильных брендов, более 400 моделей и комплектаций.

"АИС Маркет" располагает одним из самых больших складов автомобилей с пробегом среди операторов по продаже б/у авто - более 150 ед.

Как сообщалось, по данным ассоциации "Укравтопром", первичные регистрации электромобилей (новых и подержанных) в Украине в январе-мае 2017 года выросли в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года – до 958 ед., что соответствует 2%-ной доле на первичном рынке легковых авто.

При этом Nissan Leaf является абсолютным лидером – зарегистрировано 816 автомобилей, в том числе новых – только 124 ед.