Экономика

17:52 05.07.2017

Moody's ухудшило прогноз суверенного рейтинга Катара до "негативного"

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз суверенного рейтинга Катара "Aa3" со "стабильного" на "негативный" из-за дипломатического кризиса.

В сообщении агентства отмечается, что спор с Саудовской Аравией и ее союзниками означает экономические и финансовые риски для Катара.

"Повысилась вероятность сохранения длительного периода неопределенности до 2018 года, быстрое решение спроса маловероятно в ближайшие месяцы", - считают аналитики Moody's.

В июне S&P Global Ratings ухудшило рейтинг Катара с "AA" до "AA-" - уровня, примерно соответствующего "Aa3" по шкале Moody's, прогноз - "негативный", что говорит о возможности дальнейшего снижения.

Fitch поставило рейтинг уровня "AA" на пересмотр с возможностью снижения.

Как сообщалось, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

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