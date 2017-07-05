Гройсман о сотрудничестве с МВФ: двигаемся в нормальном графике

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) проходит в нормальном графике, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Финансовая поддержка, она рассчитана на 2017-й, 2018-й, другие годы. Поэтому в первую очередь мы говорим об изменениях в интересах украинцев, а затем - о финансовой поддержке с целью макроэкономической стабильности. Золотовалютные резервы Украины растут. То есть сегодня можно сказать: мы двигаемся в абсолютно нормальном графике. Вы знаете, что в соглашении есть помесячный график, но он накладывается на некие объективные и субъективные позиции, в том числе заседания парламента", - сказал премьер журналистам после встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй в Лондоне в среду.

В.Гройсман отметил, что проблемы в сотрудничестве с МВФ отсутствуют.