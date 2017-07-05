Экономика

16:45 05.07.2017

Директором по маркетингу "Киевстара" стал начальник одного из его департаментов

Директором по маркетингу мобильного оператора "Киевстар" назначен Павел Даниман, до этого возглавлявший департамент ценностного предложения в компании, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

После ухода с должности Святослава Горбаня в январе 2017 года П.Даниман исполнял обязанности маркетинг-директора.

Как сообщалось, в июне 2017 года С.Горбань перешел на должность директора по стратегическому маркетингу компании "Мегафон" (РФ).

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуется 26,1 млн абонентов мобильной связи и более 814 тыс. клиентов фиксированного интернета.Даниман работает в "Киевстаре" с 2004 года.

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