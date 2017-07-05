"Украинская страховая группа" ввела услугу приобретение туристического полиса онлайн

К "Украинская страховая группа" (Киев) ввела услугу покупки туристического полиса онлайн, сообщается на сайте компании.

В сообщении уточняется, что для приобретения туристического полиса онлайн необходимо на портале компании определиться с необходимой программой страхования (на сегодняшний день представлено четыре программы), заполнить форму с параметрами поездки, данными застрахованных и оплатить покупку банковской карточкой. Через несколько минут действующий страховой полис придет на электронную почту.

СК "Украинская страховая группа" - компания со 100% иностранным капиталом, работает на украинском рынке классического страхования с 2000 года, входит в состав одной из самых сильных мировых страховых групп, лидера рынка Центральной и Восточной Европы - Vienna Insurance Group.