Экономика

16:33 05.07.2017

"Украинская страховая группа" ввела услугу приобретение туристического полиса онлайн

К "Украинская страховая группа" (Киев) ввела услугу покупки туристического полиса онлайн, сообщается на сайте компании.

В сообщении уточняется, что для приобретения туристического полиса онлайн необходимо на портале компании определиться с необходимой программой страхования (на сегодняшний день представлено четыре программы), заполнить форму с параметрами поездки, данными застрахованных и оплатить покупку банковской карточкой. Через несколько минут действующий страховой полис придет на электронную почту.

СК "Украинская страховая группа" - компания со 100% иностранным капиталом, работает на украинском рынке классического страхования с 2000 года, входит в состав одной из самых сильных мировых страховых групп, лидера рынка Центральной и Восточной Европы - Vienna Insurance Group.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ПО "M.E.Doc" работает приблизительно на 1 млн компьютеров

Снижение курса гривни во вторник и среду обусловлено временным дефицитом валюты

Совет НБУ оценил потери экономики от банковского кризиса 2014-2016гг в 38% ВВП

Международные резервы Украины в июне возросли на 2%

Совет НБУ признал недостаточной работу правления по надзору за ПриватБанком

ПОСЛЕДНЕЕ

Эксперты дают противоречивые прогнозы для железной руды

Саудовская Аравия в августе понизит цены на большинство видов нефти

Кабмин создал рабгруппу по кризисной ситуации в углепроме

НБУ на аукционе в среду продал $34,9 млн

МЭРТ зарегистрировал индустриальные парки "Лиманский" и "Нововолынск"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить мужскую одежду на price.ua
РЕКЛАМА