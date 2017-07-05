Эксперты дают противоречивые прогнозы для железной руды

Инвестбанки и горнорудные компании дают противоречивые прогнозы дальнейших изменений цены железной руды, соглашаясь лишь в одном - высокая волатильность останется неизменным признаком этого рынка.

В середине июня железная руда достигла годового минимума цены на уровне $53,36 за тонну, а уже к концу месяца рынок перешел к "бычьему" тренду - рост с минимальной отметки превысил 20%.

Сентябрьский контракт на железную руду на Даляньской сырьевой бирже подорожал в среду на 1%, до 469,5 юаня за тонну, после падения цены на 4,5% днем ранее.

Цена стали в Шанхае в среду достигла максимума за 3,5 года, показатель растет уже 8 сессия подряд благодаря закрытию ряда сталелитейных предприятий Китая.

По мнению исполнительного директора департамента сырья и валют UBS Wealth Management Уэйна Гордона, железная руда может подешеветь из-за сохранения высокого уровня товарных запасов в Китае после сокращения сталелитейных мощностей. В интервью Bloomberg он заявил, что ожидает снижения цены до $50-55 за тонну, если избыточные запасы останутся до сентября.

Управляющий директор компании Iron Road Эндрю Стокс ожидает, что в долгосрочной перспективе железная руда будет стоить около $70 за тонну, но в ближайшее время цены будут дергаться в разные стороны, пишет Business Live. Iron Road разрабатывает железорудный проект в Австралии стоимостью $3,7 млрд.

Capital Economics Ltd., которая в последнее время отличалась самыми точными прогнозами для рынка железной руды, предполагает, что ее цена вернется к $50 за тонну к концу 2017 года на фоне повышения поставок из Австралии и Бразилии и замедлившегося роста потребления в Китае.

Оптимистичнее многих экспертов выглядят аналитики Credit Suisse: благодаря сильному сезонному спросу в осенние месяцы и соответствующему перераспределению запасов к августу железная руда может подорожать до $70 в III квартале, говорится в обзоре Мэттью Хоупа.

Он считает, что производство стали в Китае продолжит увеличиваться достаточно быстро, несмотря на закрытие ряда предприятий и ограничения для заводов вокруг Пекина.

На прошлой неделе BHP прогнозировала постепенное сглаживание волатильности.

По оценкам Goldman Sachs, железная руда будет дешеветь, среднегодовая цена составит $47 за тонну. Citigroup ожидает падения цены к концу года до менее $50 за тонну.

В среду спотовая цена руды с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский порт Циндао была стабильна - $63,28 за тонну против $63,23 во вторник, свидетельствуют данные Metal Bulletin.