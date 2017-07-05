НБУ на аукционе в среду продал $34,9 млн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в среду с объявленным потолком продажи в $50 млн получил заявки на $38,9 млн, из которых удовлетворил на $34,9 млн по курсу до 26,1255 грн/$1.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки по курсу от 26,09 грн/$1 до 26,1255 грн/$1, а средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1189 грн/$1.

В последний раз НБУ выходил на рынок с продажей валюты 10 февраля. Тогда центробанк получил заявки на $39 млн, из которых удовлетворил на $26,9 млн по курсу до 27,231 грн/$1.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки по курсу от 27,05 грн/$1 до 27,231 грн/$1, а средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,2252грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду к 15:00 просел до 26,1196 грн/$1 с 26,0174 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.