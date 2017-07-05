Экономика

15:51 05.07.2017

"Укрпочта" и VUSO заключили договор страхования водителей транспортных средств от несчастных случаев

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" и страховая компания VUSO (оба - Киев) 5 июля заключили договор страхования водителей от несчастных случаев и страхование здоровья, сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Согласно договору, застрахованными являются 2,767 тыс. лиц.

Страховой платеж на одного застрахованного составляет 27,539 тыс. грн. Общий страховой платеж по всем договорам - 73,695 тыс. грн.

Договор заключен с нулевой франшизой.

Как сообщалось, первичное ценовое предложение СК VUSO составило 122,5 тыс. грн, окончательное - 73,695 тыс. грн. При этом ожидаемая стоимость закупки услуг составляла 350 тыс. грн.

Кроме Vuso в тендере участвовали еще пять страховщиков.

СК Vuso работает на рынке страхования 15 лет. Имеет 24 лицензии. Из них 16 - по добровольным и 8 - по обязательным видам страхования. Компания представлена во всех регионах Украины, имеет 31 представительство.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры, является национальным оператором почтовой связи. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране. Штат предприятия насчитывает 70 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

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