Экономика

15:50 05.07.2017

"Киевэнерго" вновь предупреждает об ограничении работы клиентских сервисов

ПАО "Киевэнерго" вновь предупреждает о временном ограничении работы своих клиентских сервисов "из-за технических мероприятий, направленных на усиление защиты информационной инфраструктуры компании".

Согласно сообщению "Киевэнерго" на ее странице в Facebook, компания позднее дополнительно уведомит о возобновлении работы сервисов.

Как сообщалось, 27 июня компьютерные сети Кабмина, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций.

О хакерской атаке, в частности, на свои компьютерные системы заявили и в столичной энергокомпании "Киевэнерго".

Эксперты предварительно называют ее крупнейшей подобной кибератакой в Украине.

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.

Основным акционером "Киевэнерго" с долей 72,4% является крупнейший частных энергохолдинг "ДТЭК" Рината Ахметова, еще 25%+1 акция компании принадлежит государству.

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