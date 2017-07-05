Доллар перешел от снижения к росту

Доллар США, умеренно дешевевший в ходе утренних торгов, перешел к росту в ожидании публикации протокола июньского заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс евро к доллару вырос к 15:13 кв в среду до $1,1329 по сравнению с $1,1346 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,54 иены против 113,28 иены накануне, стоимость евро к иене выросла до 128,63 иены по сравнению со 128,52 иены на закрытие предыдущей сессии.

Инвесторы будут внимательно изучать протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на предмет сигналов о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики Федрезерва.

В частности, рынок пытается угадать сроки начала сокращения объема актива на балансе ЦБ и следующего повышения ставки. Большинство экспертов склоняется к тому, что о начале уменьшения баланса будет объявлено в сентябре, а ставка будет увеличена в декабре.

На минувшем заседании FOMC принял решение повысить ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых.

Между тем иена снижается на фоне снижения спроса на защитные активы; золото, другой актив "надежной гавани", также дешевеет.

Фунт стерлингов стабилен в паре с долларом и дорожает к евро на 0,1%, несмотря на слабые статданные из Великобритании.

Как стало известно в среду, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в Великобритании в июне снизился до 53,8 пункта с 54,3 пункта в мае. Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 53,9 пункта.

Индикатор в сфере услуг понизился с 43,8 пункта в мае до 53,4 пункта.