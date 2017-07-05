Совет НБУ оценил потери экономики от банковского кризиса 2014-2016гг в 38% ВВП

Совет Национального банка Украины (НБУ) оценил потери экономики страны в результате кризиса банковского сектора в 2014-2016 гг. в 38% ВВП

"Прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора уже достигли 14% ВВП, что превышает соответствующие расходы во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., тогда как общие потери экономики от кризиса в настоящее время составляют 38% ВВП", - сообщается в отчете Совета, обнародованном на веб-сайте центробанка в среду.

В части фискальных расходов почти 5% ВВП государство направило на пополнение капитала ПриватБанка. При этом указанные расходы возрастут до 7% после решения правительства о докапитализации этого банка на 38,5 млрд грн. Еще 2,4% ВВП было расходовано на рекапитализацию Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2014, 2016-2017 гг. Помимо этого, 4,4% ВВП было направлено на финансирование Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который возмещал вкладчикам неплатежеспособных банков потери по вложениям в рамках гарантированной суммы. Еще 2,5% ВВП было расходовано на рефинансирование банков, которые были признаны неплатежеспособными в 2008-2009 гг. и в 2014 году.

Относительно потерь экономики Совет указывает, что они состоят из вкладов в неплатежеспособных банках, превышающих гарантированную сумму. Общий объем таких средств составляет 16% ВВП соответствующих лет. Помимо этого, потери понесли владельцы функционирующих банков из-за необходимости проведения докапитализации и владельцы неплатежеспособных банков.

Совет НБУ при этом отмечает, что проводимая центробанком "очистка" банковской системы происходила без объявления четкой программы реформирования банковского сектора.

"Это обусловило значительную неопределенность в деятельности банковского и реального секторов, а также населения", - указывается в документе.

Недостаточно обоснованными были также решения НБУ по выведению из рынка платежеспособных банков, в частности наблюдались признаки применения различных подходов при очистке банковской системы. При этом не были в полной мере учтены как потребности развития экономики, так и характер развития банковской системы, а также влияние военного конфликта на экономику.