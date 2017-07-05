Украина за 5 мес.-2017 увеличила экспорт продукции АПК на 31%

Экспорт украинской аграрной продукции за январь-май 2017 года составил $7,513 млрд и увеличился почти на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно пресс-релизу Министерства аграрной политики и продовольствия, ключевыми экспортными товарными группами остаются зерновые культуры - 38,1% от общего аграрного экспорта, подсолнечное масло - 27,4%, семена масличных культур - 8,6%.

"Увеличение аграрного экспорта на $1,795 млрд является превосходным результатом работы наших экспортеров … Это весомый импульс для дальнейшей работы в направлении диверсификации национального экспорта, увеличения доли переработанной продукции в структуре агроторговли", - прокомментировала заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По ее словам, страны Азии (41,1%), Европейского Союза (30%) и Африки (19,3%) остаются ключевыми партнерами в региональной структуре украинского экспорта.

В топ-5 главных стран-импортеров украинской аграрной продукции за пять месяцев текущего года вошли Индия - $919,9 млн, Египет - $825,9 млн, Испания - $459,6 млн, Нидерланды - $441,3 млн, Турция - $426,1 млн.

Десятку товаров-лидеров составили подсолнечное масло, кукуруза, соя, сахар, мясо и субпродукты домашней птицы, ячмень, соевое масло, шоколад, мед, бобовые.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов из Украины за 2016 год составил $15,5 млрд и по сравнению с 2015 годом вырос на 4,5%.