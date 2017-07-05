Совет НБУ инициирует отмену налога на депозиты, повышение гарантированной суммы вкладов

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал Кабинету министров и правлению центробанка выступить с инициативой отмены налога на депозитные вклады физических лиц и увеличения гарантированной суммы вкладов, говорится в решении Совета от 4 июля, опубликованном в среду.

"С целью улучшения политики гарантирования вкладов и возврата доверия к банковской системе рассмотреть вопрос об актуализации гарантированной суммы вклада для физических лиц от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), учитывая значительную девальвацию гривни в 2014-2016 гг.", – говорится в документе.

Как ранее сообщалось, административный совет ФГВФЛ в августе 2012 года принял решение об увеличении гарантированной суммы вклада до 200 тыс. грн со 150 тыс. грн, что на тот момент по официальному курсу составляло $25,02 тыс., тогда как сейчас - $7,69 тыс.

Налог на депозиты был введен принятым в марте 2014 году законом "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине". Первоначально предполагалась прогрессивная шкала, однако затем была введена плоская шкала, а размер налога с 15% был увеличен до 20%, но с 2016 года снижен до 18%. Дополнительно с доходов по депозитам взимается еще военный сбор 1,5%.

По мнению Совета НБУ, отмена налога на депозиты должна создать условия для снижения процентных ставок и возврата денег в банковский сектор. Для этого правление должно провести соответствующий анализ влияния налога и предоставить его до 1 октября.

Совет НБУ также рекомендовал правлению и Кабмину совместно с банками выработать единое решение проблемы неработающих кредитов, а также ускорить обновление стратегии реформирования государственных банков.

"Обратить внимание на необходимость консолидации усилий, особенно по отношению к крупнейшим бизнес-группам, имеющим проблемную задолженность в нескольких банках до 1 октября 2017 года", – отмечается в опубликованных рекомендациях.

Совет также призывает к скорейшему обновлению стратегии реформирования госбанков с учетом национализации ПриватБанка, на базе которой будут построены новых бизнес-модели госбанков.

Помимо этого, для создания необходимого инвестиционного климата надзорный орган НБУ рекомендовал активизировать работу по развитию негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных и страховых компаний, предлагая решать этот вопрос через целевые государственные программы.