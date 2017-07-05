Экономика

14:41 05.07.2017

НКРЭКУ предлагает привязать стоимость угля в тарифах ТЭЦ к фьючерсным котировкам на следующее полугодие

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает привязать максимальную стоимость угля в тарифах тепловых электроцентралей (ТЭЦ) к фьючерсным котировкам на следующее полугодие.

Соответствующий проект методики обнародован на сайте регулятора.

Согласно документу, максимальная индикативная стоимость угля будет определяться на основании фьючерсов по данным биржи European Energy Exchange AG, изданий Platts и Argus.

При этом в индикативной стоимости угля также будет учитываться стоимость его доставки с портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в Украину, перевалки в украинском порту и транспортировки по железной дороге до ТЭЦ. Стоимость транспортировки будет рассчитываться на основании данных за последний год.

Новая методика также предусматривает корректировку стоимости угля в случае, если его качество ниже базовых показателей, заложенных в документе.

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