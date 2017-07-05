Земля

13:19 05.07.2017

Госагентство по управлению зоной отчуждения передало в аренду 2 компаниям земучастки на 5 га в Чернобыльской зоне

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения передало в аренду ООО "Экосолар Инвест" (Винница) и "Солар Чернобыль" (Киев) земельные участки в Чернобыльской зоне площадью 3,4 га и 1,7 га соответственно под строительство солнечных электростанций, сообщается в материалах, обнародованных на правительственном веб-портале.

Срок аренды – 49 лет.

"Экосолар Инвест" получила в пользование бетонную площадку отстоя автотранспорта в Чернобыле, "Солар Чернобыль" – часть бетонной площадки возле сооружения "распределительное устройство 2-ой очереди" в Припяти.

По данным Госагентства, "Экосолар Инвест" уже эксплуатирует одну солнечную электростанцию в Украине установленной мощностью 3 МВт.

Согласно данным Госреестра, "Экосолар Инвест" принадлежит Александру Лабенскому и Батиме Бабич. Сын Б.Бабич – Дмитрий - ранее являлся депутатом Киевского облсовета (фракция "Партии регионов"), возглавлял Государственное управление охраны окружающей среды в Винницкой области.

Единственным бенефициаром "Солар Чернобыль", согласно данным Госреестра, является Евгений Варягин – бывший руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Activ Solar (подконтрольной братьям Клюевым).

В то же время в Госагентстве по управлению зоной отчуждения утверждают, что "Солар Чернобыль" является совместным проект консорциума "Enerparc AG - Родина Энержи Груп".

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