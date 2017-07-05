"Укргидроэнерго" уплатило в бюджет 663 млн грн дивидендов за 2016г

ПАО "Укргидроэнерго" 30 июня завершило выплату в государственный бюджет дивидендов на сумму 662,9 млн грн по результатам деятельности в 2016 году, сообщила пресс-служба компании.

В "Укргидроэнерго" напоминили, что уплаченная сумма согласно решению Кабинета министров Украины соответствует 30% полученной чистой прибыли за 2016 год.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль вдвое (на 1 млрд 119,175 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 2 млрд 209,718 млн грн, чистый доход – на 34,2% (на 1 млрд 76,775 млн грн), до 5 млрд 997,813 млн грн, валовую прибыль – на 47,9% (на 1 млрд 76,775 млн грн), до 3 млрд 327,088 млн грн.

Производство электроэнергии девятью ГЭС и ГАЭС компании в 2016 году увеличилось на 35,6% (на 2 млрд 285,972 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 8 млрд 711,764 млн кВт-ч.

Прогноз отпуска электроэнергии ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" на 2017 год составляет 9,5 млрд кВт-ч.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

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