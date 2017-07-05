"Нафтогаз Украины" в I полугодии уплатил в государственный бюджет 67,5 млрд грн

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" по итогам января-июня 2017 года уплатила в государственный бюджет 67,5 млрд грн налогов и дивидендов, сообщила пресс-служба госхолдинга в среду.

По ее данным, поступления от группы "Нафтогаз" составили более 17% общих доходов государственного бюджета за первое полугодие 2017 года.

В НАК отметили, что эта сумма всего на 8,8% меньше, чем уплата налогов и сборов в государственный бюджет за весь 2016 год (74 млрд грн).

"Эта сумма платежей является более чем достаточной для финансирования государством системы субсидий для защищенных потребителей газа. В первом полугодии 2017 года стоимость поставленного "Нафтогазом" газа, которая должна была бы быть профинансирована за счет адресных субсидий, составила 49,2 млрд грн. Вместе с тем, из государственного бюджета на счета потребителей по состоянию на конец июня поступило только 29,5 млрд грн. Адресные субсидии на сумму 19,7 млрд грн остаются непрофинансированными", - указано в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что "Нафтогаз Украины" поставляет газ всем защищенным потребителям согласно обязательствам, возложенным на него Кабинетом министров.

"Вместе с тем, постоянные и существенные задержки с расчетами за уже поставленный потребителям ресурс составляют значительный риск для накопления запасов газа, необходимых для безопасного прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов", - резюмируют в НАК.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины", как отдельное юридическое лицо, в 2016 году получил чистую прибыль 26,529 млрд грн против чистого убытка 27,749 млрд грн в 2015-м. Чистый доход НАК в минувшем году возрос на 43,1% – до 161,383 млрд грн.

Согласно консолидированному отчету НАК, группа по итогам 2016 года получила чистую прибыль 22,532 млрд грн против 35,062 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Консолидированный доход от реализации в 2016 году возрос на 48% – до 192,764 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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