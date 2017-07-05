Рынки акций Европы стабильны на статданных и корпоративных новостях

Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают данные о деловой активности в еврозоне и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,05% - до 382,09 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,16%, французский CAC - на 0,12%. Германский DAX понизился на 0,03%, индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 0,01%.

Как стало известно в среду, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в июне, согласно окончательным данным, опустился до 56,3 пункта по сравнению с 56,8 пункта в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на падение индикатора до 55,7 пункта.

Индикатор деловой активности в сфере услуг снизился до 55,4 пункта против 56,3 пункта в мае, в то время как ранее сообщалось о гораздо более существенном спаде - до 54,7 пункта.

В Германии сводный PMI опустился в июне до 56,4 пункта по сравнению с 57,4 пункта месяцем ранее, PMI в сфере услуг упал до 54 пункта с 55,4 пункта.

Помимо этого сводный PMI во Франции в текущем месяце уменьшился до 56,6 пункта с 56,9 пункта, индикатор в сфере услуг опустился до 56,9 с 57,2 пункта.

Также инвесторы ждут данных о розничных продажах в еврозоне за май, которые будут обнародованы в 12:00 МСК. По прогнозам экспертов, продажи выросли на 0,4% с апреля и на 2,3% в годовом выражении.

Акции Electricite de France (EDF) подешевели на 1,7% после того, как аналитики HSBC ухудшили рекомендации по бумагам крупнейшей генерирующей компании Франции.

Испанская Enagas AS потеряла 1% капитализации после ухудшения рекомендаций по ее акциям от Deutsche Bank.

Цена бумаг британской строительной компании Persimmon Plc выросла на 3%. Компания ожидает, что ее операционная рентабельность в первом полугодии превысит показатель предыдущих шести месяцев.

Рыночная стоимость шведской Ericsson AB растет на 0,6% на новости, что председатель совета директоров компании Лейф Йоханссон уйдет со своего поста в 2018 году.

Акции британской компании по доставке продуктов питания Ocado Plc подорожали на 0,3%, несмотря на то, что доналоговая прибыль компании за 26 недель по 28 мая снизилась до 7,7 млн фунтов ($9,9 млн) с 8,6 млн фунтов за сопоставимый период прошлого года, несмотря на рост выручки с 584 млн до 714 млн фунтов.