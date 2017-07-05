Экономика

10:34 05.07.2017

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов - Одесса

ПАО "Укрзализныця" на июль-август назначило дополнительный поезд №258/257 Львов-Одесса.

Как сообщила пресс-служба ПАО, из Львова дополнительный поезд будет курсировать с 6 июля по 30 августа через день. Отправляться поезд из Львова будет в 16:20 и прибывать в Одессу в 4:55. Из Одессы он будет курсировать с 7 июля по 31 августа через день. Отправляться из Одессы будет в 16:57 и прибывать во Львов в 5:17.

Дополнительный поезд будет делать остановки на станциях Злочев, Тернополь, Подволочиск, Хмельницкий, Жмеринка, Вапнярка, Подольск и Раздельная.

Билеты на этот поезд уже в продаже.

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