Азиатские фондовые индексы растут в среду

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, несмотря на рост геополитической напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщалось, во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам Минобороны Южной Кореи, дальность полета новой ракеты может достигать 5,5 тыс. км.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров, и для мира в целом".

Между тем азиатские фондовые рынки в очередной раз демонстрируют устойчивость перед лицом таких новостей.

Японский индекс Nikkei 225 растет в ходе торгов на 0,1%, более широкий Topix увеличивается на 0,3%. Ранее в ходе сессии японские индексы падали из-за повышения курса иены, но затем перешли к росту.

Акции автопроизводителей Японии дорожают в среду. Цена бумаг Subaru Corp. выросла на 3,6%, Toyota Motor Corp. - на 1,5%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1% после скачка на 1,8% накануне.

Индийский S&P BSE Sensex 30 увеличивается на 0,1%. Как стало известно в среду, индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг Индии, рассчитываемый Nikkei, вырос в июне до максимальных с октября 53,1 пункта с 52,2 пункта в мае. Сводный индикатор увеличился с 52,5 до 52,7 пункта.

Акции китайских телекоммуникационных компаний China Unicom и China Mobile дешевеют на 5% и 1,6% соответственно после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили свои рекомендации по ним до "ниже уровня рынка".

Цена бумаг автопроизводителя Geely растет на 0,8%, страховщика Ping An - на 3,9%.

Котировки акций нефтяных компаний КНР PetroChina и CNOOC, с начала года упавшие сильнее любых других компаний в индексе Hang Seng, поднимаются более чем на 1,4%.