Экономика

10:00 05.07.2017

Курс доллара к евро снижается

Доллар США умеренно дешевеет к евро и стабилен в паре с иеной, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают ситуацию на Корейском полуострове.

Курс евро к доллару вырос к 9:18 кв в среду до $1,1360 по сравнению с $1,1346 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,27 иены против 113,28 иены накануне, стоимость евро к иене выросла до 128,66 иены по сравнению со 128,52 иены на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе утренней сессии иена дорожала вместе с золотом на новости о том, что во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам Минобороны Южной Кореи, дальность полета новой ракеты может достигать 5,5 тыс. км.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров, и для мира в целом".

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), в ходе которого было принято решение о повышении ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых.

Рынок оценивает вероятность повышения ставки на июльском заседании в 0%, а шансы на ее подъем к декабрю - как более чем 50%.

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