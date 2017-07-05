Экономика

09:43 05.07.2017

Рева рассчитывает на принятие проекта пенсионной реформы Радой в первом чтении до конца сессии

Министр социальной политики Андрей Рева рассчитывает, что до конца сессии Верховная Рада примет правительственный проект пенсионной реформы в первом чтении.

"Необходимо рассмотреть законопроект на комитете, внести в повестку дня и принять в первом чтении - это наш план", - сообщил министр в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду, отвечая на вопрос, примет ли парламент реформу в целом до конца сессии.

По словам министра, таким образом, будет заложена основа для принятия законопроекта во втором чтении в сентябре текущего года.

А.Рева добавил, что для имплементации законов потребуется некоторое время, в частности для проведения Пенсионным фондом Украины всех необходимых формальностей для увеличения пенсий с 1 октября.

Согласно календарному плану Верховной Рады, последняя пленарная неделя текущей 6-й сессии парламента VIII созыва состоится с 11 по 14 июля.

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