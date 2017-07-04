ГП "Антонов" предлагает США сотрудничество

ГП "Антонов" (Киев) предлагает США организовать сотрудничество по развитию программы среднего военно-транспортного (ВТС) Ан-77, являющегося модернизированной версией ВТС короткого взлета и посадки Ан-70.

Как сообщила во вторник пресс-служба предприятия, предложения по сотрудничеству в рамках программы Ан-77 были переданы американской стороне в ходе визита на ГП "Антонов" делегации комитета транспорта и инфраструктуры палаты представителей Конгресса США.

По оценкам украинской стороны, Ан-77 может занять нишу между С-130 с коммерческой нагрузкой до 21 тонн и С-17 - до 76 тонн.

"ГП "Антонов" предложил организовать сотрудничество по этому проекту при широком участии американских самолетостроительных предприятий и компаний-поставщиков оборудования. Реализация такого проекта потребует взаимодействия с органами государственного авиационного регулирования и контроля - Государственной авиационной службы Украины и FAA США. При этом, важным шагом должно стать заключение межправительственного соглашения BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement)", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Как сообщалось, унифицированный под требования НАТО вариант Ан-70 максимальной грузоподъемностью 47 тонн - Ан-7Х получил высокие оценки специалистов и рассматривался на определенном этапе в качестве базового варианта нового европейского среднего транспортника.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".