Экономика

17:58 04.07.2017

Цены перешла к росту, октябрьская Brent выше $50, сентябрьская близка к $50

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов во вторник, по итогам дня рынок может продолжить подъем, наблюдавшиеся предыдущие восемь сессий - это было самое длительное ралли более чем за семь лет.

Октябрьский и последующие контракты на Brent торгуются выше $50 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов поднялась на 0,3%, до $49,82 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт опускался до $49,29 за баррель.

Основной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник не будет - США празднуют День независимости. На электронных торгах WTI с поставкой в августе подорожала на 0,2%, до $47,19 за баррель.

Аналитики Julius Baer предупреждают, что пессимизм по поводу сохраняющегося избытка предложения на рынке нефти вряд ли исчезнет в ближайшее время.

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