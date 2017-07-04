МВЦ приступает к строительству новой очереди выставочного центра

ООО "Международный выставочный центр" ("МВЦ", Киев), собственник одноименного столичного выставочного комплекса, начинает строительство новых выставочных павильонов и сооружений общей площадью 80 тыс. кв. м.

Как сообщила пресс-служба МВЦ во вторник, проект предусматривает несколько очередей строительства.

Завершение первой очереди строительства на 12 тыс. кв. м запланировано на осень 2018 года. В нее войдут новый двухэтажный выставочный павильон, несколько конференц-залов и административно-сервисные помещения.

Помимо этого, предусматривается строительство других выставочных залов, универсального зала на 2,5 тыс. зрителей, которое может быть использовано в качестве конгресс-холла и концертного зала, офисно-гостиничного корпуса на 13 этажей, подземных многоуровневых паркингов на 736 машин, вспомогательных технических и других сервисных помещений.

По информации пресс-службы, в новых зданиях будут внедрены технологии энерго- и ресурсосбережения (индивидуальные источники тепла, современные приборы для обогрева вентиляционных потоков – руфтопы, современные новые трансформаторные подстанции, тепловые насосы и пр.).

Как утверждают в МВЦ, строительство дополнительных объектов позволит создать около 700 рабочих мест.

Как сообщалось, ООО "МВЦ" в 2015 году в издании "Крещатик" заявило о планах реализовать проект строительства третьей очереди выставочного центра с двухуровневым паркингом на участке площадью 8,93 га на просп. Броварской, 15 в Днепровском районе Киева.

ООО "МВЦ" создано в 1999 году. Является собственником крупнейшего в Украине одноименного выставочного центра в Киеве.

Общая площадь трех павильонов МВЦ (15 въездных групп, парковка рассчитана на 2,5 тыс. машиномест) на январь 2015 года составляет 58 тыс. кв. м (в т.ч. площадь выставочных залов – 28,02 тыс. кв. м, высота от пола до ферм перекрытий залов – до 25 м).

МВЦ также включает, в частности, конгресс-холл и 14 стационарных конференц-залов на 90-600 мест, а также комнаты для переговоров и др.

Согласно данным Единого госреестра на 4 июля 2017 года, участниками ООО являлись "Крателсо Б.В" (66,7%, Нидерланды), директор МВЦ Анатолий Ткаченко и Виктор Ткаченко (оба – по 16,65%).

Уставный капитал ООО "МВЦ" на 28 января 2015 года составлял 18,022 млн грн.