Экономика

11:12 04.07.2017

Samsung вложит $18 млрд в расширение мощностей для выпуска полупроводников

Samsung Electronics Co., являющаяся крупнейшим мировым производителем чипов памяти, намерена инвестировать 20,4 трлн вон ($18 млрд) в расширение производства полупроводников в Южной Корее.

Компания, ранее вложившая 15,6 трлн вон в предприятие в городе Пхёнтхэк к югу от Сеула, намерена увеличить объем инвестиций в эту площадку до 30 трлн вон к 2021 году.

Помимо этого, Samsung направит 6 трлн вон на расширение завода в городе Хвасон, говорится в сообщении Samsung.

Южнокорейская компания также планирует к 2018 году построить новое предприятие по выпуску органических светодиодов и запустить вторую производственную линию на заводе в китайском Сиане.

Samsung расширяет мощности для производства полупроводников, рассчитывая на рост спроса в условиях развития таких сфер, как интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект, а также новых автомобильных технологий.

На подразделение компании по выпуску полупроводников приходится наибольшая доля ее прибыли. Так, в 2016 году бизнес по выпуску чипов обеспечил 46,5% операционной прибыли Samsung.

Акции Samsung по итогам торгов в Сеуле во вторник подешевели на 0,5%.

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