Финансирование оборонного сектора Украины будет увеличено в 2018 году

Финансирование оборонного сектора Украины в 2018 году будет увеличено приблизительно до 74 млрд грн, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

"Программа оборонной реформы, рассчитанной до 2020 года, обеспечена финансово благодаря парламенту и правительству. И если на этот год нам предусмотрен финансовый ресурс на уровне свыше 64 млрд грн, то в следующем году будет на 10 млрд грн больше", - сказал он на конференции во вторник в Киеве.

Первый замминистра отметил, что это даст возможность обеспечить потребности Вооруженных сил Украины и выполнить план реформирования оборонного сектора.