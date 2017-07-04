Экономика

10:54 04.07.2017

Финансирование оборонного сектора Украины будет увеличено в 2018 году

Финансирование оборонного сектора Украины в 2018 году будет увеличено приблизительно до 74 млрд грн, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

"Программа оборонной реформы, рассчитанной до 2020 года, обеспечена финансово благодаря парламенту и правительству. И если на этот год нам предусмотрен финансовый ресурс на уровне свыше 64 млрд грн, то в следующем году будет на 10 млрд грн больше", - сказал он на конференции во вторник в Киеве.

Первый замминистра отметил, что это даст возможность обеспечить потребности Вооруженных сил Украины и выполнить план реформирования оборонного сектора.

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Интерфакс-Украина
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