Экономика

09:55 04.07.2017

Нефтегазовое подразделение GE завершило слияние с Baker Hughes

GE Oil & Gas, нефтегазовое подразделение General Electric, сообщило о завершении сделки по слиянию с нефтесервисной компанией Baker Hughes.

Как сообщается в пресс-релизе компании, торги акциями объединенной компании начнутся в среду на Нью-Йоркской бирже под прежним тиккером Baker Hughes (BHI).

Соглашение об объединении активов GE Oil & Gas и Baker Hughes было подписано в октябре прошлого года. По условиям сделки, GE заплатила Baker Hughes $7,4 млрд и стала владельцем 62,5% новой компании.

В результате образовалась вторая по величине компания в сфере обслуживания нефтегазовой отрасли после Schlumberger, с годовой выручкой порядка $32 млрд и с присутствием во всех сегментах отрасли. По оценкам компаний, благодаря слиянию они смогут достичь экономии в $1,2 млрд в год к 2020 году и синергии в $400 млн к тому же году.

Новая организация, официальное название которой - "Baker Hughes, a GE company", будет иметь две штаб-квартиры, в Лондоне и Хьюстоне, а возглавит ее гендиректор GE Oil & Gas Лоренцо Симонелли.

В прошлом году Halliburton, еще один представитель "большой тройки" нефтесервисных компаний США, пытался приобрести Baker Hughes за $34,6 млрд, однако сделка не состоялась из-за противодействия антимонопольных регуляторов.

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