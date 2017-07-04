НБУ предлагает обновить порядок осуществления банками операций по аккредитивам

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает изменить порядок осуществления уполномоченными банками операций по документарным аккредитивам в расчетах по внешнеэкономическим операциям.

Проект изменений в Положение о порядке осуществления уполномоченными банками операций по документарным аккредитивам в расчетах по внешнеэкономическим операциям, утвержденное постановлением правления НБУ №514 от 3 декабря 2003 года (с изменениями), представлен для общественного обсуждения на веб-сайте центробанка.

НБУ напоминает, что правила осуществления банками операций по документарным аккредитивам в национальной валюте регулируются Инструкцией о безналичных расчетах в национальной валюте, утвержденной постановлением правления НБУ №22 от 21 января 2004 года (с изменениями). Соответственно, центробанк предлагает урегулировать вопросы определения порядка осуществления банками операций по документарным аккредитивам в национальной и иностранных валютах в одном нормативно-правовом акте.

Проект изменений также предусматривает: адаптацию порядка осуществления банками операций с документарными аккредитивами к современной международной практике; уменьшение количества бумажных документов, используемых при оформлении операций с документарными аккредитивами; использование электронных документов на всех этапах осуществления также операций, а также уменьшение количества формальных инструкций в порядке работы с документарными аккредитивами.

Нацбанк уверен, что реализация норм проекта позволит усовершенствовать порядок осуществления банками операций с документарными аккредитивами, учесть современные тенденции на рынке таких операций, а также сократить использование бумажных документов.