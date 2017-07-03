Крупнейшими получателями возмещения НДС в июне стали "Кернел" и меткомбинаты "Метинвеста"

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в июне 2017 года вновь стал агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 711,1 млрд грн (в мае – 689,4 млн грн), сообщила Государственная казначейская служба в понедельник.

Согласно ее данным, в тройку лидеров в минувшем месяце также вошли два металлургических комбината "Метинвеста": "Азовсталь" – 604,2 млн грн (632,8 млн грн) и ММК им.Ильича – 505,9 млн грн (303,2 млн грн).

Следом идет еще одно афилированное с "Метинвестом" предприятие – "Запорожсталь" – 272,1 млн грн (366,3 млн грн), а замыкает пятерку Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – 244,6 млн грн (194,8 млн грн).

Согласно данным Госказначейства, далее с небольшим отрывом идут сразу четыре агроэкспортера: МХП – 240 млн грн (100 млн грн), АО "Каргилл" – 226,6 млн грн (282,2 млн грн), "АДМ Трейдинг Украина" – 215,7 млн грн (279,3 млн грн) и "Нибулон" – 206,6 млн грн (351,4 млн грн).

Замыкает десятку крупнейших получателей возмещения НДС минувшего месяца Полтавский горно-обогатительный комбинат – 141,4 млн грн (170,7 млн грн).

Третью пятерку открывает представитель металлургии "Евраз ДМЗ" – 127,3 млн грн (108,2 млн грн), за которым следует агроэкспортер "Цукорагропром" – 127,1 млн грн и дистрибутор Mitsubishi в Украине "Эм Эм Си Украина" – 114 млн грн (в мае возмещение им отсутствовало).

Замыкают эту пятерку Авдеевский коксохим – 99,8 млн грн (35,7 млн грн) и "Катеринопольский элеватор" – 96,7 млн грн (в мае возмещение отсутствовало).

Больше 80 млн грн возмещения в июне получили еще шесть компаний: "Дельта Вилмар СНГ" – 91,8 млн грн (102,7 млн грн), "Имперово Фудз" – 90,8 млн грн (38,7 млн грн), "Евраз Сухая балка" – 89 млн грн (64,3 млн грн), Южный ГОК – 88 млн грн (117,1 млн грн), "Кофко Агри Ресорсиз Украина" – 88 млн грн (125,9 млн грн) и "Олсидз Блэк Си" – 84,9 млн грн (187,9 млн грн).

В целом в июне возмещение НДС составило 9,1 млрд грн, что на 7,7% меньше показателя мая этого года и частично вызвано отсутствием в списке "ArcelorMittal Кривой Рог" – одного из крупнейших получателей возмещения НДС, в частности, в мае получившего 543,7 млн грн.

Как сообщалось, в целом по итогам первого полугодия в счет возмещения НДС было выплачено 56,98 млрд грн, что на 57,7% превысило показатели шести месяцев прошлого года.

Согласно данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.